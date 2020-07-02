الرئيس التركي وأمير قطر ناقشا قضايا ليبيا وسوريا واليمن

أفادت وكالة الأنباء القطرية على تويتر، أن أمير قطر والرئيس التركي ناقشا، اليوم الخميس، أبرز تطورات الأوضاع في كل من فلسطين وليبيا وسوريا واليمن.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، قطر في أول زيارة للخارج منذ بدء تفشي كورونا. وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الأربعاء، بأن الرئيس أردوغان سيلتقي خلال الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يبحث أردوغان وآل ثاني العلاقات بكافة جوانبها بين البلدين". وأكد أن "الرئيس التركي سيتبادل مع أمير قطر وجهات النظر بشكل موسع حول القضايا الإقليمية والدولية".