إصابة وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إصابته بفيروس كورونا، وفي تغريدة للوزير ذكر قريشي أنه قد شعر ظهر اليوم الجمعة بارتفاع في درجة حرارته، فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، ولدى الفحص تبين أنه مصاب بفيروس كورونا، وأكد الوزير أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل طالبا الدعاء له.

وشارك قريشي في مختلف الاجتماعات الحكومية وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات، وكان قريشي التقى المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد يوم الأربعاء الماضي في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.

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يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد في باكستان طال العديد من السياسيين وبعض الوزراء في الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم ونواب المجالس النيابية، من بينهم رئيس البرلمان الاتحادي أسد قيصر، وحاكم إقليم السند عمران إسماعيل، وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف.