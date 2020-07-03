رئيس وزراء الهند في زيارة مفاجئة للحدود مع الصين

قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة مفاجئة اليوم الجمعة إلى قاعدة عسكرية في منطقة لاداخ النائية المتاخمة للصين حيث يتواجه جنود البلدين منذ ما يقرب من شهرين.

أظهرت صورة، تم تحميلها على حساب مودي على إنستغرام، رئيس الوزراء يرافقه قادة الجيش الهندي يتفاعل مع القوات وهو جالس في خيمة مموهة في قاعدة عسكرية. وكتب "التفاعل مع أفراد قواتنا المسلحة الشجعان".

تأتي زيارة مودي على خلفية حشد ضخم للجيش الهندي في منطقة لاداخ بعد قتال مباشر بين الجنود الهنود والصينيين في 15 يونيو/حزيران أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وإصابة العشرات، وهي أسوأ مواجهة عسكرية منذ أكثر من أربعة عقود بين عمالقة آسيا.

يقول مسؤولون هنود إنه كانت هناك خسائر على الجانب الصيني أيضًا، لكن لم ترد تأكيدات من بيجين.

لم تتوافر تفاصيل أخرى عن زيارة مودي. لم تقدم كل من الهند والصين سوى القليل من المعلومات رسميًا، لكن وسائل الإعلام في البلدين أعطت تغطية كبيرة للتوترات المتصاعدة، والتي أعيد نشر معظمها على قنوات الأخبار التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كتب زعيم حزبه الهندوسي القومي بهاراتيا جاناتا تغريدة يوم الجمعة بأن مودي سيلتقي أيضًا بالجنود المصابين ووصف الزيارة بأنها "معزز كبير ومعنوي للجنود. إنه يقود من الجبهة".