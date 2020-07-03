ستارمر عن تعامل جونسون مع كورونا: يجيد الحديث لكنه يسيء حكم بريطانيا

قال كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، اليوم الجمعة، إن إجراء تحقيق في الطريقة التي تعاملت بها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع أزمة فيروس كورونا المستجد أمر محتم.

موضوع يهمك وصف تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بأنها "حرب... مجلة فرنسية: حرب باردة في تونس بين سعيّد والغنوشي المغرب العربي

وأضاف في تصريحات صحافية "أعتقد أن إجراء تحقيق أمر محتم. سيكون هناك تحقيق في الوقت المناسب".

ولدى سؤاله عن سبب عدم دعوته لإجراء تحقيق على الفور قال "في الوقت الراهن، أعتقد أن من المهم أن نركز على المهمة التي في أيدينا".

ووصف ستارمر تعامل الحكومة مع الأزمة بأنه اتسم بالبطء الشديد. وعن جونسون، قال إن رئيس الوزراء يجيد الحديث لكنه يسيء حكم البلاد.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها سترفع شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض كوفيد-19 على الوافدين إلى إنجلترا من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتباراً من 10 تموز الجاري.

وقالت وزارة النقل إنه سيتم الإعلان اليوم عن قائمة كاملة بالدول التي يشملها ذلك.

وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي 14 يوماً عند دخول البلاد، وهو أمر قالت شركات الطيران والسفر إنّه سيؤدي إلى فقد آلاف الوظائف ويلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد.

ولفتت الحكومة إلى أنها تتوقّع أن تتعامل الدول الواردة على القائمة بالمثل وتخفف قيودها على السفر أيضاً.