شرطة هونغ كونغ توجه أول اتهام بموجب قانون الأمن الجديد

وجّهت شرطة هونغ كونغ، اليوم الجمعة، الاتهام لشاب صدم بدراجته النارية مجموعة من رجال الشرطة، ليصبح أول شخص في الجزيرة يُتهم بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين.

ووجهت لتونغ ينغ كيت (23 عاماً) تهمتا التحريض على الانفصال والإرهاب، بحسب وثائق حصلت عليها وكالة "فرانس برس".

وقال مصدر من الشرطة إن تونغ صدم بدراجته النارية مجموعة من عناصر الشرطة الأربعاء خلال احتجاجات ضد قانون الأمن القومي.

واعتقل تونغ الأربعاء عندما تحدى آلاف الأشخاص حظراً للتجمعات بهدف منع الاحتجاج على القانون الجديد الذي فُرض مؤخرا.

موضوع يهمك اعتبر نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، اليوم الخميس، أن قانون الأمن الوطني الصيني في هونغ كونغ "خيانة".ويحظر قانون الأمن... بنس: قانون الأمن الوطني الصيني في هونغ كونغ "خيانة" أميركا

وظهر في لقطات بثها تلفزيون محلي ذلك اليوم رجل على دراجة نارية برتقالية اللون ترفع راية كتب عليها "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا". والتف الرجل إلى شارع فرعي وصدم مجموعة من شرطة مكافحة الشغب.

وأظهرت صور التقطها مارة على هواتف نقالة مشاهد التقطت بعد لحظات على الواقعة، ظهر خلالها اعتقال الرجل بسرعة بعد أن وقع أرضاً.

وقالت الشرطة آنذاك إن ثلاثة شرطيين أصيبوا بجروح.

ولم يكن تونغ في المحكمة لدى تلاوة الاتهامات اليوم. وقال محامي الدفاع إنه في المستشفى للعلاج من كسر.

وجاء في لائحة الاتهام أن تونغ "حرض أشخاصاً آخرين" على النزعة الانفصالية وأن التهمة تنطوي على الإرهاب لأنها تهدف إلى "إكراه" حكومتي الصين وهونع كونغ و"كانت تنوي التسبب بأذى خطير على المجتمع".

وبقي قانون الأمن القومي سراً حتى تم تبنيه، ما تسبب باستياء شديد في المدينة من طريقة فرضه وأيضاً لمواده التي تضيق على حرية التعبير.

ويعاقب القانون على التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوة أجنبية. لكن خبراء قانونيين حذروا من أن النص يحظر حتى آراء سياسية سلمية.

وأعلنت حكومة هونغ كونغ مثلاً أن استخدام عبارة "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا" غير قانوني بموجب البنود التي تعاقب على التخريب والنزعة الانفصالية.

وتصل أقسى العقوبات التي ينص عليها القانون إلى السجن مدى الحياة.