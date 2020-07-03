فرنسا: تحقيق بشأن كورونا بحق وزراء بينهم المستقيل إدوارد فيليب

أعلن النائب العام الفرنسي لدى محكمة التمييز فرنسوا مولان، الجمعة، أن تحقيقاً قضائياً سيفتح في فرنسا حول إدارة أزمة تفشي وباء كوفيد-19، يطال رئيس الوزراء السابق ادوارد فيليب ووزيري الصحة السابقين اوليفيه فيران وانييس بوزين.

وسيتقدّم مولان بادعائه أمام لجنة التحقيق التابعة إلى محكمة العدل الجمهورية المختصة في النظر بجرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة، وهي ستقوم بالتحقيقات.

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يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد عين الجمعة، جان كاستكس رئيساً للوزراء بعد استقالة إدوارد فيليب من منصبه.

وكان فيليب قد تقدم في نفس اليوم باستقالته لماكرون الذي قبلها، حسب ما أعلنه قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

وستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة. يذكر أن فيليب يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017.