الاتحاد الأوروبي: قلقون تجاه انتهاكات حقوق الإنسان بتركيا

Turkey: Statement by the Spokesperson on the sentencing of four human rights defenders in the Büyükada case. https://t.co/GgJSKNtAeo — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) July 4, 2020

أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان شديد اللهجة ضد أنقرة، صباح اليوم السبت، عن قلقه الشديد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن محاكمة نشطاء حقوق الإنسان في تركيا تأكيد على تراجع الحريات الأساسية، مشددا على أن احترام الحريات الأساسية والقانون يحكم العلاقات مع تركيا.

كان القضاء التركي أصدر أحكاماً بالسجن ضد مسؤوليَن سابقين في منظمة العفو الدولية في تركيا بتهم تتعلق بما أسمته قضايا تتعلق بالإرهاب.

وحكم على الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا، تانير كيليتش بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية.

موضوع يهمك أكد بيان للناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، السبت، أن الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في... العراق يسلم سفير تركيا رسالتي احتجاج ضد انتهاكات أنقرة العراق

فيما نالت المديرة السابقة في المنظمة، إيدل إيسار حكماً بالسجن لعامين وشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي، وفق ما نقلته فرانس برس عن المنظمة.

وكان "تانر كيليتش" قد أمضى أكثر من عام في الاحتجاز بانتظار محاكمته، ليتم الإفراج عنه في أغسطس 2018. ويتهم فيما بعد بالارتباط بجماعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء المحاولة الانقلابية في 2016.

ويُحاكم كيليتش إضافة إلى 10 نشطاء حقوقيين آخرين اعتقلوا في 2017 بعد ورشة عمل في جزيرة قبالة إسطنبول.