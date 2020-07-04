اليابان.. إجلاء 75 ألفا إثر فيضانات خلفت 13 مفقودا

أمرت السلطات في غرب اليابان السبت حوالي 75 ألف نسمة بإخلاء منازلهم من جراء أمطار غزيرة تسبّبت بسيول وفيضانات وانهيارات أرضية وشرّدت أعداداً كبيرة من السكّان وخلّف 13 مفقوداً على الأقل، ، و 10 مفقودين والعشرات على أسطح منازلهم في انتظار الإنقاذ

بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام.

وأعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية درجة التأهّب القصوى في منطقتي كوماموتو وكاغوشيما في جزيرة كيوشو. وأظهرت مشاهد تلفزيونية سيارات كانت مركونة في مواقف على مقربة من نهر وقد جرفتها مياه الفيضانات، في حين أفادت تقارير إعلامية أنّ المياه جرفت جسوراً أيضاً.

وبحسب شبكة التلفزة العامة "أن أتش كي" فإنّ فرق الإنقاذ تبحث عن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعدما طمر انهيار أرضي منزلهم في كوماموتو.

وقال توشياكي ميزوكامي المسؤول من مقاطعة كوماموتو "لقد أصدرنا أوامر إخلاء بعد هطول أمطار غزيرة". وأضاف "نناشد الناس بشدّة اتّخاذ إجراءات لحماية أنفسهم مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة".

وطلبت السلطات المحليّة من الجيش المساعدة لإجلاء حوالي 75 ألف شخص من كوماموتو وكاغوشيما، حيث احتجز حوالي 100 شخص بسبب الفيضانات.

"75,000 people evacuated in Japan’s west as torrential rain sparks floods and landslides" https://t.co/od6nOde7ex — InfoDotNews (@Infodotnews11) July 4, 2020

ووفقاً لقناة "أن أتش كي" فقد تمّ تعليق حركة بعض خطوط سكك الحديد المناطقية، بما في ذلك قطار شينكانسن الفائق السرعة.

كما أدى الفيضان إلى قطع خطوط الكهرباء والاتصالات. ووفقًا لشركة كيوشو للطاقة الكهربائية، فإن حوالي 8000 منزل في كوماموتو وكاجوشيما المجاورة كانت بدون كهرباء.

وشكل رئيس الوزراء شينزو آبي قوة عمل، وتعهد ببذل قصارى جهده لإنقاذ المفقودين. وقال إن ما يصل إلى 10 آلاف جندي من قوات الدفاع تتم تعبئتهم لعمليات الإنقاذ.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت سابق تحذيرات من هطول أمطار غير عادية في أجزاء من كوماموتو، على بعد حوالي 1000 كيلومتر جنوب غرب طوكيو، لكنها خفضت تصنيفها لاحقًا مع انحسار هطول الأمطار - الذي يقدر بـ 100 متر في الساعة.

وغالباً ما يتسبّب موسم الأمطار الذي تمرّ به اليابان حالياً، بسيول وانهيارات أرضية وهو يدفع في أحيان عديدة السلطات لإصدار أوامر إخلاء إلى سكان المناطق المعرّضة للخطر.