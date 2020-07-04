حفل موسيقي غير مرخص في لندن يتحول للعنف.. وإصابة 7 شرطيين

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إن سبعة من أفرادها أصيبوا في أعمال عنف في حفل موسيقي غير مرخص بالعاصمة لندن أثناء سعيهم لتفريق تجمع يشكل خطراً على الصحة العامة خلال جائحة فيروس كورونا.

موضوع يهمك أعلنت شركة "بيكتون ديكنسون" للتكنولوجيا الطبية، اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبية من الحكومة البريطانية لشراء 65 مليون أداة... بريطانيا تستعد لحملة التطعيم ضد كورونا بشراء 65 مليون أداة حقن فيروس كورونا

وذكرت الشرطة في بيان أن الحاضرين أمس الجمعة تحولوا إلى العنف، وألقوا مقذوفات على الشرطة، وهم يدخلون مبنى في هافلوك كلوز بغرب لندن.

وأضافت الشرطة: "واجه الضباط الحجارة ومقذوفات أخرى ألقيت عليهم"، موضحةً أنها فرقت التجمع في نهاية المطاف دون اعتقالات.

وشددت الشرطة على أن مثل هذه التجمعات غير قانوني،ة وتمثل خطراً على الصحة العامة وسط تفشي فيروس كورونا.