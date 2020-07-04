الصومال.. 5 جرحى بتفجير انتحاري في ميناء مقديشو

قال شهود إن انفجارا هز أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عندما فجر انتحاري سيارة ملغومة في نقطة تفتيش خارج الميناء.

وقال عامل في الميناء: "تساقط الحطام المعدني من حولنا داخل الميناء وسمعنا صوت إطلاق نار". وأضاف "تحيط قوات الأمن بالمنطقة".

وذكر محمد علي، وهو صاحب محل في المنطقة، أن الانفجار هز الأرض. وقالت ممرضة في مستشفى المدينة تُدعى حليمة نور إن المستشفى استقبل خمسة مصابين في الانفجار.



والصومال غارق في الصراع منذ عام 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.



وتقاتل حركة الشباب الصومالية المتشددة منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة المركزية.