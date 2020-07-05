حصيلة إصابات قياسية بالهند.. ومستشفى يضم 10 آلاف سرير

سجلت الهند الأحد رقما قياسيا جديدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، يكاد يناهز عدد الإصابات في روسيا.

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وسجّلت وزارة الصحة أقل بقليل من 25 ألف إصابة و613 وفاة خلال 24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ رصد الحالة الأولى أواخر كانون الثاني/يناير.

ويأتي الارتفاع الأخير مع بدء نيودلهي بعلاج المرضى في مركز ديني تم تحويله منشأة عزل واسعة ومستشفى يضم عشرة آلاف سرير، صنع العديد منها من الورق المقوّى.

مستشفى يعادل 20 ملعب كرة قدم

وتعادل مساحة المنشأة نحو 20 ملعب كرة قدم، وستعالج فيه الحالات البسيطة والمتوسطة.

ويخشى مسؤولو الولاية من أن تسجل العاصمة أكثر من نصف مليون حالة بحلول نهاية الشهر.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين في الهند إلى أكثر من 673 ألفاً و19268 وفاة، والبلاد على وشك تجاوز حصيلة روسيا المتضررة بشدة.

ورفعت السلطات تدابير الإغلاق الصارم المعمول به منذ أواخر آذار/مارس تدريجياً، ما سمح بعودة معظم الأنشطة مع تباطؤ الاقتصاد وسط الإغلاق.

ولا تزال المدارس وقطارات الأنفاق في المدن ودور السينما والصالات الرياضية وأحواض السباحة مغلقة، كما لا تزال رحلات الطيران الدولية متوقفة.

الكمامة إلزامية

وجعلت السلطات وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة، فيما لا تزال التجمعات الكبيرة ممنوعة، كما أن المحال التجارية والمؤسسات العامة الأخرى مطالبة بتطبيق التباعد الاجتماعي.

وسجلت ولاية ماهاراشترا في غرب البلاد، الأكثر تضرراً والتي تضم المركز المالي المهم بومباي، أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة.

وسجلت ولاية تاميل نادو في الجنوب والعاصمة نيودلهي أكثر من 4200 حالة.

وتعد مدن مومباي ونيودلهي وتشيناي، عاصمة تاميل نادو، الأكثر تضررا في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من مليار نسمة.

وتقول الحكومة المركزية إنها تعاملت مع أزمة وباء كوفيد-19 في شكل جيد ومناسب، لكن معارضيها يقولون إنّ الهند تجري فحوصا قليلة للغاية ما يجعل النطاق الحقيقي لانتشار الوباء غير معروف.