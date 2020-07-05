رئيس غانا يبدأ عزلا ذاتيا.. كورونا اخترق دائرته القريبة

أعلنت الحكومة في غانا أن الرئيس نانا أكوفو أدو سيعزل نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء بعد أن أظهرت الاختبارات إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بفيروس كورونا.

وقال البيان: "حتى اليوم أظهرت الاختبارات عدم إصابته، ولكنه اختار اتخاذ هذا الاجراء انطلاقا من زيادة الحذر".

وأضاف أن الرئيس سيواصل العمل خلال تلك الفترة التزاما ببروتوكول الأمان الخاص بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا الشخص المصاب من الموظفين أم من أفراد أسرة الرئيس.

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وسجلت غانا 19388 إصابة بفيروس كورونا، وهو من بين أعلى معدلات الإصابة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بإفريقيا، إضافة إلى 117 حالة وفاة.

واستقال نائب وزير التجارة والصناعة الغاني، الجمعة، لخرقه قواعد العزل الذاتي لمكافحة فيروس كورونا بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته بالفيروس.