الهند تتخطى روسيا.. وتخطف المركز الثالث بإصابات كورونا

بعد تسجيلها نحو 700 ألف إصابة بكورونا، تفوقت الهند على روسيا كثالث أكبر دول العالم في عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، الاثنين، إلى تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتراجع طفيف عن الزيادة القياسية التي تم تسجيلها، الأحد، وبلغت نحو 25 ألف حالة.

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كما سجلت نحو 20 ألف حالة وفاة في الهند منذ اكتشاف أول حالة هناك في يناير/كانون الثاني.

وتعد الهند الآن ثالث أكثر دول العالم تضرراً من كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

يشار إلى أن الهند شهدت عدداً من حالات الإصابة يزيد ثماني مرات عن الصين، التي تماثلها في عدد السكان والتي نشأ فيها الفيروس أواخر العام الماضي.

وقال المسؤولون إنهم ألغوا قراراً بإعادة فتح تاج محل، أشهر أماكن الجذب السياحي بالبلاد، في مدينة أجرا الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي نيودلهي، الاثنين، بعد سلسلة من حالات الإصابة الجديدة في المنطقة.