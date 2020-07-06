بسبب كورونا.. الصين تعتقل أستاذاً انتقد الرئيس

اعتقلت السلطات الصينية، الاثنين، أستاذ قانون نشر عدة مواضيع انتقد فيها الرئيس شي جينبينغ على خلفية وباء كوفيد-19 ومحاولاته لتعزيز قبضته على السلطة، بحسب أصدقائه.

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واقتاد أكثر من 20 شخصا شو جانغرون من منزله في ضواحي بكين، وفق ما أفاد أحد أصدقائه طالبا عدم الكشف عن هويته.

إلى ذلك، أوضح أحد أصدقائه أن شخصا عرّف عن نفسه على أنه شرطي اتصل بزوجة شو، التي تقيم بمكان منفصل عنه في سكن جامعي، لإبلاغها بأنه تم توقيف شو للاشتباه بتورطه في تسهيل الدعارة في مدينة تشينغدو (جنوب غرب).

وزار شو تشينغدو الشتاء الماضي مع عدد من المثقفين الصينيين الليبراليين، لكن لم يتضح بعد إن كان توقيفه مرتبطا بالزيارة، وفق صديقه الذي وصف التهم بحق شو بـ"السخيفة والمعيبة".

يذكر أن شو معروف بانتقاده الحكومة علنا، وهو أمر نادر في الأوساط الأكاديمية التي تخضع لرقابة مشددة في الصين.

ونشر موضوعا في شباط/فبراير حمّل فيه سياسة التضليل والرقابة التي يتبناها الرئيس شي، ومسؤولية تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.

وسبق أن تحدّث أستاذ القانون في جامعة "تسينغ-هوا"، التي تعد بين أهم المؤسسات التعليمية في الصين، ضد إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في 2018 في موضوع انتشر على الإنترنت.