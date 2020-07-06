تغريدة غامضة.. هل انشق مساعد أردوغان؟

بعد إعلان رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، انسحابهما العام الماضي من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أثارت تغريدة لأحد مساعدي أردوغان السابقين تساؤلات في وسائل الإعلام التركية حول إمكانية انشقاق جديد وظهور حزب ثالث من رحم العدالة والتنمية خلال عام واحد فقط.

Ankara Kalesi’nde, Ahi Elvan Camii’nin buram buram Selçuklu kokan gölgesinde bir mekan kiraladık. Badanasını temizliğini kendimiz yaptık. Sınırsız çay eşliğinde bağımsız/bağlantısız muhabbet arzulayan herkese kapımız açık. Gençlerin ise başımızın üzerinde yeri var. pic.twitter.com/jUlfVH9mXt — Aydın Ünal (@_aydinunal) July 5, 2020

القيادي في حزب العدالة والتنمية وأحد مستشاري أردوغان الإعلاميين "أيدن أونال" نشر تغريدة على حسابه في تويتر أكد فيها أنه استأجر ورفاقه مكتباً في العاصمة أنقرة داعياً الجميع لزيارته، ما فسرته وسائل إعلام تركية على أنها إشارات أولى لظهور حزب ثالث منبثق عن العدالة والتنمية.

استئجار مكتب

وقال أونال في تغريدته "استأجرنا مكتباً جديداً في أنقرة، قرب مسجد "آهي علون" حيث تعبق رائحة السلاجقة، ننظفه بأنفسنا، بابنا مفتوح لكل من يريد حوار مستقل، مكانة الشباب محفوظة فوق رؤوسنا".

وفور نشر أيدن تغريدته سارعت وسائل إعلام محلية إلى تفسيرها على أنها بداية تحرك جديد داخل حزب أردوغان ربما يفضي في نهايته إلى ظهور حزب جديد، وفق ماذكره موقع ODA TV.

الحزب الثالث!

وأعلن كل من داود أوغلو وباباجان استقالتهما من حزب العدالة والتنمية العام الماضي بسبب خلافات مع رئيس الحزب رجب طيب أردوغان، وأسس داود أوغلو حزب المستقبل، فيما أعلن باباجان تأسيس حزب الديمقراطية والتقدم.

وترى أوساط مقربة من حزب العدالة والتنمية أن نواباً وقياديين من الحزب مازالوا غير مقتنعين بجدوى التحالف مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف بزعامة دولت بهتشلي، حيث كثرت انتقادات قواعد الحزب لهذا التحالف، مع ظهور مشاكل وخلافات بين قواعد وقيادات الحزبين في أكثر من ولاية.

التحالف الحاكم

ويرتبط حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بتحالف "الشعب" الذي خاضا فيه انتخابات الرئاسة والبرلمان عام 2018 والانتخابات المحلية العام الماضي، ويشكل نواب هذا التحالف غالبية في البرلمان.

في هذا السياق، انتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس بلدية قيصري الأسبق محمد أوزهاسكي النائب عن حزب الحركة القومية في قيصري باقي آرصوي.

وأشار أوزهاسكي في لقاء تلفزيوني على قناة محلية إلى خلافه مع النائب باقي آرصوي قائلاً "ربما تثار مشاكل بين النواب، هذا ممكن، إلا أن تغريدات السيد آرصوي تتجاوز الحدود بين الفينة والأخرى، والآن أود أن أخاطبه وأطالبه بالهدوء"، وتابع أوزهاسكي "الخلافات غير موجودة بيننا إنما نمط العمل الخاص بكل منا، أرجو ألا تتفاقم هذه الأمور ولا تتعدى الخلاف إلى مرحلة الشكوى على مستوى الأطر العليا".