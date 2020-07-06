لبناني الأصل فاز من أول جولة برئاسة جمهورية الدومينيكان

اعترف أكبر منافس للبناني الأصل لويس أبي نادر بهزيمته صباح اليوم في الانتخابات التي جرت أمس في جمهورية الدومينيكان، وبفوزه بالمنصب الأول في البلاد، ومن الجولة الأولى، أصبح أبي نادر أول رئيس بالعالم يحمل اسم كورونا، وهو ما ذكرت "العربية.نت" في تقرير نشرته أمس، وقالت فيه إن أبي نادر هو حفيد مهاجر إلى الدومينيكان من بلدة "بسكنتا" الواقعة عند سفح جبل صنين في قضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.

اعتراف الخصم Gonzalo Castillo بهزيمته أمام أبي نادر الذي توقعت جميع الاستطلاعات، وآخرها قبل أسبوع، فوزه من الجولة الأولى بنسبة 54% من الأصوات، ذكرته وسائل إعلام محلية، تجولت "العربية.نت" في موقعها صباح الاثنين، ومنها صحيفة El Caribe الشهيرة، وجاء بعد فرز 30% من الأصوات التي أوضحت بأن أبي نادر المولود قبل 52 سنة في عاصمة البلاد سانتو دومينغو، حصل على 53% فيما نال خصمه 37.1% من أصوات أدلى بها الدومينيكانيون في الانتخابات التي جرت بحضور 151 مراقباً أجنبياً من دول عدة.

أبي نادر الذي سيتسلم منصبه في 16 أغسطس المقبل، هو رئيس حزب أسسه في 2014 باسم "الحزب الثوري العصري" ولن يتعرف إلى ما حققه من مقاعد نيابية وفي الكونغرس بانتخابات أمس، إلا حين فرز بقية الأصوات في موعد أقصاه مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، حيث سيتم الإعلان عن أسماء 190 عضواً في البرلمان الجديد، إضافة إلى 32 عضواً يتكون منهم مجلس الشيوخ. أما ما دفع خصمه للاعتراف باكراً بالهزيمة، فسببه أن فرز أصوات في مناطق معروفة بتأييدها لأبي نادر، لم يتم بالكامل بعد، لذلك فنسبة فوزه قد ترتفع إلى 55% كما توقعته الاستطلاعات.

وبفوزه، أنهى المعارض Luis Rodolfo Abinader Corona المتزوج من لبنانية الأصل، له منها 3 بنات، أكثر من 16 سنة من حكم انفرد به "حزب التحرير" الذي ترشح خصمه باسمه ومني بهزيمة اعتبرها الإعلام المحلي كبيرة ومخجلة. وكان يمكن أن يمضي وخصمه إلى جولة ثانية من الانتخابات في 26 يوليو الجاري، فيما لو فشل أي من المرشحين بالحصول على 50% من الأصوات زائد صوت على الأقل، إلا أن أبي نادر حسمها من الجولة الأولى.