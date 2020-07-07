ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في اليابان إلى 50 وفقدان 12

قالت وكالة إدارة الكوارث اليابانية، إن عدد ضحايا الفيضانات الأخيرة ارتفع إلى 50 قتيلا، ومازال ثمة 12 آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

وتسبب هطول أمطار غزيرة منذ وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة كيوشو بجنوب اليابان في حدوث فيضانات واسعة النطاق.

وأعلنت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث العثور على جثث 49 شخصا في بلدات على ضفاف النهر في محافظة كوماموتو، فيما تم العثور على أخرى في محافظة أخرى في فوكوكا حيث هطلت الأمطار الغزيرة على المنطقة الجنوبية. ولا يزال عشرة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

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ويواصل عشرات الآلاف من جنود الجيش والشرطة وعمال الإنقاذ الآخرين الذين حشدتهم السلطات من جميع أنحاء البلاد عمليات الإنقاذ وسط الأوحال والأنقاض في البلدات الأكثر تضررا على ضفاف نهر كوما.

وقد أعاقت مياه الفيضانات عمليات الإنقاذ وتسبب الطقس السيئ في وقوع المزيد من الفيضانات في أماكن أخرى في منطقة كيوشو بما في ذلك فوكوكا وأويتا.

في منطقة أوموتا في فوكوكا، استخدمت قوات الدفاع اليابانية القوارب لإنقاذ السكان، بينهم طفل عمره شهرين.

وقالت امرأة مسنة تم إجلاؤها أيضًا لقناة إن إتش كيه، إنها كانت في طريقها لمغادرة المنطقة لكن مياه الفيضان ارتفعت سريعا حتى بلغت رقبتها.

وأضافت "كادت تجرفني مياه الفيضان واضطررت إلى الإمساك بعمود كهربائي".

وأوصت السلطات حوالي 3 ملايين شخص بمغادرة منطقة كيوشو.