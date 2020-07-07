اعتقال مساعد لمدير وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" في بيان، الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت مساعداً لمدير الوكالة اليوم بتهمة خيانة الدولة، وهي تهمة قد تفضي إلى سجنه لما يصل إلى 20 عاما إذا ثبتت إدانته.

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وأضافت أن اعتقال إيفان سافرونوف، وهو صحافي سابق مختص بالشؤون العسكرية، ليس مرتبطاً بعمله في الوكالة، حيث يعمل مستشاراً لمديرها العام ديمتري روجوزين.

وانضم سافرونوف إلى الوكالة كمستشار إعلامي في مايو/أيار الماضي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الروسي "إف. إس. بي" قوله إن سافرونوف عمل لصالح جهاز مخابرات أجنبي تابع لدولة لم يحددها من أعضاء حلف شمال الأطلسي وكان يمده بمعلومات عسكرية سرية.

وكان سافرونوف يعمل من قبل صحافيا في صحيفتي "كومرسانت" و"فيدوموستي".

وكانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء قد ذكرت العام الماضي نقلاً عن مصدر قضائي قوله إن الادعاء العام يريد إقامة دعوى قضائية مدنية ضد صحيفة "كومرسانت" لكشفها عن سر من أسرار الدولة لم يذكره.

من جهتها، أشارت بوابة "بل" الإلكترونية في ذلك الوقت إلى أن مقالاً عمل عليه سافرونوف قد اختفى بعد ذلك من على موقع الصحيفة.

كما قال سافرونوف إنه أُجبر على ترك العمل بالصحيفة العام الماضي بعدما عارضت دار النشر مقالا أشار فيه إلى أن فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي قد تترك منصبها.



ونفى متحدث باسم ماتفيينكو، التي ما زالت تشغل المنصب، التقرير في ذلك الوقت.