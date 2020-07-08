الصين تتحدى أميركا.. وتدعوها لخفض ترسانتها النووية

قال دبلوماسي صيني كبير اليوم الأربعاء، إن بلاده ستكون سعيدة بالمشاركة في مفاوضات ثلاثية للحد من التسلح مع الولايات المتحدة وروسيا إذا كانت واشنطن مستعدة لخفض ترسانتها النووية إلى مستوى ترسانة بكين.

وطالما دعت الولايات المتحدة الصين للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لتمديد معاهدة الأسلحة النووية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا والتي من المقرر أن ينتهي أجلها في فبراير/شباط العام المقبل.

وأكد فو كونغ، رئيس إدارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين في بكين اليوم الأربعاء أن الصين غير مهتمة بالانضمام إلى المفاوضات الثلاثية.