برلماني فرنسي: تركيا خالفت مواثيق دولية بقبرص وسوريا والعراق

قال "كريستيان كامبون" Christian Cambon رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي لـ"العربية" إن تركيا خالفت كل المواثيق الدولية عندما قامت بالتنقيب البحري في المياه القبرصية وعندما قصفت العام الماضي قرىً كردية في سوريا والعراق.

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وانتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي ما وصفه بالموقف الضعيف للحلف الأطلسي في مواجهة ما تقوم به تركيا. وعدّد خطوات تركية استفزّت فرنسا.

وفتحت فرنسا كلّ الدفاتر القديمة مع تركيا. وبسبب خلافهما أدارت باريس ظهرها مؤقتاً للحلف الأطلسي ولن تشارك مجدداً في عمليته المتوسطية Sea Gaurdian قبل أن تُلبّى مطالبها الكثيرة وفي طليعتها وقفُ إعطاء إحداثيات الحلف إلى أنقرة التي تستخدمها لتهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت وزارة الدفاع نفت لـ"العربية" و"الحدث" مسؤوليتها عن استهداف قاعدة لقوات حكومة الوفاق الليبية في الوطية فيما يقول مراقبون إن باريس قد تفرض خطوطاً حمراء خاصة بها في ليبيا.