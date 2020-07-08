بكين تفرض عقوبات على مسؤولين أميركيين على خلفية "التيبت"

أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على تأشيرات الدخول لمسؤولين أميركيين بعدما اتخذت واشنطن خطوة مماثلة متهمة بكين بعرقلة الدخول إلى التيبت.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمام الصحافيين إن "الصين قررت فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمسؤولين أميركيين أساؤوا التصرف بما يتعلق بالتيبت".

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وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد قال الثلاثاء، إن بلاده ستضع قيودا على تأشيرات بعض المسؤولين الصينيين، لأن الصين تعوق سفر الدبلوماسيين والصحافيين والسائحين الأميركيين إلى منطقة التبت التي تتمتع بحكم ذاتي.

وصرح بومبيو في بيان "إنني أعلن اليوم فرض قيود على التأشيرات لمسؤولي حكومة الصين والحزب الشيوعي الصيني الذين يصرون على أن يظلوا منخرطين بشكل كبير في صياغة أو تنفيذ السياسات المتعلقة بدخول الأجانب إلى مناطق التبت".