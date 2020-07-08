وصول تاج الدين إلى بيروت بعد إطلاقه من سجون أميركا

لحظة وصول قاسم تاج الدين الى لبنان pic.twitter.com/ilayVvzcTY — Al-Hadeel- الهديل (@AlHadeelMag) July 8, 2020

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بعدما أفرجت عنه السلطات الأميركية.

وكان القاضي المكلّف بقضية تاج الدين رفض طلب وزارة العدل الأميركية الإبقاء عليه في السجن إلى حين إنهاء فترة العقوبة، أي خمس سنوات تنتهي في العام 2023.

وفي أول تعليق لها، أصدرت عائلة تاج الدين بياناً أوضحت فيه أن عودة تاج الدين "تمّت بالتماسٍ إنسانيّ قدّمه محاموه أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن استناداً الى القانون الأميركي الذي يسمح بإطلاق سراح من يواجه بسبب سنّه خطر تعقيدات فيروس الكورونا، وأمضى جزءاً مهمأً من محكوميته، ولا يشكّل خطراً على المجتمع".

وشكرت العائلة السلطات الأميركية والسلطات اللبنانية على تسهيل هذه العودة.

وذكر الإعلام اللبناني أن اجراءات "كورونا" ستفرض على تاج الدين الحجر قبل القيام بأي لقاءات مع المعنيين.

وأشارت ملفات الادعاء على تاج الدين أنه مع عدد من الأشخاص ومن العام 2009، أي سنة وضعه على لائحة العقوبات، وإلى العام 2016 تاريخ مذكرة إلقاء القبض عليه في المغرب، تمكّن من تحويل أموال عبر المصارف وشراء بضائع من الولايات المتحدة وصلت قيمتها، بحسب البيانات المنشورة في الادعاء، إلى 50 مليون دولار أميركي. وشملت التحويلات والبضائع هيوستن في تكساس، وسافاناه في جورجيا، ونيواورلينز في لويزيانا، وموبيل في ألاباما، بالإضافة إلى أنغولا والإمارات.

كما تقدّر السلطات الأميركية أن تاج الدين مع عدد من الأشخاص حوّل بين بلدان عديدة خلال تلك المرحلة ما قيمته مليار دولار أميركي.

ضربة لحزب الله

انكشفت هذه التحويلات عندما تمّ اعتقال قاسم تاج الدين في أحد مطارات المغرب في العام 2017 بناء على مذكرة دولية، وتمّ تسليمه للسلطات الأميركية، ونشر الادعاء الأميركي تفاصيل نشاطاته المصرفية والتجارية في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة في حينه إن قاسم تاج الدين يدير شبكة من الأعمال في لبنان وإفريقيا، ويضخ ملايين الدولارات في حسابات حزب الله، وإن شقيقه قيادي في التنظيم الموالي لإيران.