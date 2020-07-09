المعارضة التركية: الوضع الصحي بغازي عنتاب خارج السيطرة

حذر حزب الشعب الجمهوري المعارض من أن تفشي فيروس كورونا في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا خرج عن السيطرة بشكل شبه كامل، مشيراً إلى امتلاء أجنحة العناية المشددة وعجز المستشفيات عن استقبال المزيد من المصابين.

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وقال النائب عن الحزب المعارض عرفان كابلان، إن إصابات كورونا واصلت ارتفاعها في المدينة على الرغم من التدابير المفروضة وجهود فرق الرصد التابعة لوزارة الصحة، لافتاً إلى تسجيل 940 إصابة في قضاء إصلاحية وحده خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف أن الخدمات الصحية لم تعد قادرة على مواجهة تزايد الإصابات، خاصة مع امتلاء أقسام العناية المركزة واضطرار المستشفيات لتحويل المصابين الجدد إلى الولايات المجاورة.

وشدد كابلان على ضرورة إعادة النظر بالتدابير والإجراءات المُتخذة، مشيراً إلى أنها لم تجدِ نفعاً في عنتاب بدليل تحرير غرامات مالية بقيمة 11 مليون ليرة تركية بحق نحو 11 ألف شخص خلال الأسبوع الأخير فقط.

كما انتقد النائب المعارض تجاهل الأشخاص المخالطين في عنتاب، وعدم إخضاعهم للفحوصات إلا في حال ظهور أعراض الإصابة عليهم، لافتاً إلى دورهم الكبير في تفشي الفيروس.

وقال "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ذات عقوبات عالية، وإعادة فرض التدابير على حفلات الزفاف والخطوبة وما شابه، وإلا سنستمر بدفع الثمن باهظاً، هذه حقيقة لا جدال فيها".

يشار إلى أن ولاية غازي عنتاب صُنفت كثالث أكثر الولايات التركية ارتفاعاً بمعدل إصابات كورونا خلال الشهر الأخير.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت وزارة الصحة التركية 208 آلاف و938 إصابة بكورونا، راح ضحيتها 5 آلاف و282، فيما بلغت حالات الشفاء 187 ألفاً و511.