برلماني أوروبي: تركيا باتت تهديداً لنا بسبب أردوغان

في ظل التوتر بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا على ملفات عدة، منها التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط وليبيا، أكد عضو البرلمان الأوروبي، تيري مارياني، أن تحرش تركيا بالسفن الفرنسية كان سيؤدي لكارثة.

وقال مارياني، لـ"العربية" من بروكسل الخميس، إن تركيا باتت تهديداً لأوروبا بسبب سلوك رجب طيب أردوغان.

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كما شدد: "علينا وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد"، مضيفاً: "انتهينا من الأقوال مع تركيا ونحتاج إلى أفعال".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان اعتبر في وقت سابق الخميس أن الأزمة الليبية تؤثر بشكل مباشر على الأمن الأوروبي.

وشدد مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، على ضرورة احتواء التأثيرات السلبية للتصعيد في شرق المتوسط.

مراقبة حظر توريد الأسلحة

إلى ذلك أكد أن الاتحاد سيواصل مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا مهما كان مصدرها، في إشارة إلى تركيا التي تدعم فصائل حكومة الوفاق في طرابلس ضد الجيش الليبي.

وقال الممثل الأعلى بالاتحاد، الذي زار خلال الأيام الماضية كلاً من نيقوسيا وأثينا وأنقرة في محاولة لتقييم إمكانية حل الخلافات القائمة بين تلك البلدان بالوسائل الدبلوماسية، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بجمهورية شمال قبرص ويرفض نشاطات تركيا في مياه قبرص.

من جانبها، اعتبرت رئيسة كتلة حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فوبير، أن الاتحاد ليس ساذجاً ويمتلك أوراقاً للضغط على تركيا، مضيفة أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن القيم الأوروبية.

أتى ذلك ضمن اجتماع عقده البرلمان في بروكسيل لمناقشة التوتر شرق المتوسط ودور تركيا السلبي في المنطقة.