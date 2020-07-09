بكين لواشنطن: توقفوا عن تسييس الوباء

مع استمرار التوتر بين البلدين والمستمر منذ أشهر، على خلفية الجائحة التي أضيفت إليها ملفات تصعيد أخرى من هونغ كونغ إلى ملف الأقليات وحقوق الإنسان وغيرها، دعت بكين الخميس واشنطن إلى التوقف عن تسييس الوباء، والعمل معاً من أجل مكافحة فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم.

فقد حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس من عودة "الارتياب على الطريقة المكارثية" في الولايات المتحدة، مؤكدا أن أبواب الحوار مع واشنطن مفتوحة.

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وقال في خطاب إن "سياسة الولايات المتحدة الحالية تجاه الصين تستند إلى أخطاء تقدير استراتيجية وعلى ارتياب على الطراز المكارثي"، في إشارة إلى السناتور جوزيف مكارثي الذي قاد حملة ملاحقة للشيوعيين في الولايات المتحدة خلال خمسينات القرن الماضي.

تسييس الوباء

إلى ذلك، أضاف الوزير الصيني خلال كلمة له أمام منتدى لمراكز دراسات صينية وأميركية شارك فيه أيضا وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر عبر الفيديو، أنه "يجب أن تتوقف الولايات المتحدة فورا عن تسييس مسألة الوباء (...) وأن تعمل مع الصين على تعزيز التعاون العالمي ضد الفيروس".

كما أكد أيضا استعداد بكين لاستئناف الحوار مع واشنطن على جميع الأصعدة. واعتبر أنه "لا يجب على الصين والولايات المتحدة السعي لتغيير بعضهما، بل بالأحرى البحث معا عن وسائل تعايش سلمي بين نظامين مختلفين".

وكان وانغ حذر في نهاية أيار/مايو من أن البلدين يبدوان على شفا "حرب باردة" جديدة، في وقت يتبادلان الاتهامات حول المسؤولية على انتشار كوفيد-19.

يشار إلى أن علاقات البلدين العملاقين تراجعت في الأشهر الأخيرة على خلفية ملفات تخص فيروس كورونا المستجد والتجارة وهونغ كونغ وحقوق الإنسان.

ولا يمر يوم تقريبا من دون أن ينتقد مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي وصف كورونا مرارا بالفيروس الصيني، ما أثار حفيظة بكين.