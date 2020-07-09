مخابرات ألمانيا تحذر: عناصر فيلق القدس فاعلون في البلاد

بعد أشهر على حظر ألمانيا بشكل رسمي أنشطة ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران على أراضيها، كرر وزير الداخلية هورست زيهوفر، الإعراب عن سعادته لتلك الخطوة، في حين حذر التقرير السنوي للمخابرات الداخلية، من عمليات تجسس تقوم بها إيران في البلاد، مضيفا أن عناصر فيلق القدس فاعلون.

كما أفاد بوجود أنشطة متزايدة لإيران في ألمانيا فيما يتعلق باستخدام البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الألمانية.

وقال الوزير خلال مؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي حول التهديدات الأمنية في البلاد لعام 2019: أنا سعيد لأننا حظرنا حزب الله لأنه لا يمكن القبول أن تكون هناك أحزاب فاعلة في بلدنا تهدد بلدانا أخرى.

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إلى ذلك، أشار التقرير المخابراتي إلى أن أتباع "حزب الله" يحافظون على التماسك التنظيمي والإيديولوجي، من بين أمور أخرى، في جمعيات المساجد المحلية، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال التبرعات، مضيفاً أن "حزب الله" المحظور في البلاد يواصل التخطيط لأعمال إرهابية ضد مصالح إسرائيلية خارج الشرق الأوسط.

هجمات إلكترونية إيرانية

وبالعودة إلى إيران، فقد أوضح التقرير أن المخابرات الإيرانية وفيلق القدس فاعلون في ألمانيا، وهم يمارسون عمليات تجسس، ويمكن الافتراض بأنهم يحضرون لعمليات ضد الأشخاص والأماكن التي يتجسسون عليها.

كما أضاف أن قدرة إيران على شن هجمات إلكترونية زادت كثيرا في السنوات الماضية، لافتا إلى أن الغرض من تلك الهجمات هو التحايل على العقوبات المفروضة على إيران.

وأشار إلى أن الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية تحاول الوصول بشكل دائم إلى معلومات حساسة.

إلى ذلك، تطرق التقرير المذكور إلى مخاطر الإسلام المتطرف في ألمانيا، موضحا أن عدد عناصر الإخوان زاد بنحو 300 شخص.

كما نبه إلى ازدياد جرائم اليمين المتطرف، مشددا على أنه يشكل الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد، كاشفا عن وجود 13 ألف يميني متطرف مستعدون لاستخدام العنف.

حظر حزب الله وتنفيذ مداهمات

يذكر أنه في أواخر إبريل الماضي، أعلنت وزارة الداخلية حظر حزب الله في البلاد، ونفذت الشرطة مداهمات في حينه من أجل اعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الميليشيات اللبنانية.

ويرجح مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في حزب الله.

وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.

وفي ديسمبر الماضي صوت البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على تمرير قانون حظر حزب الله، بعد أن دعا حزبان حاكمان في البلاد إلى حظر الميليشيات اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان في حينه إنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. كما شدد على "أن أنشطة حزب الله يتم تمويلها من خلال أنشطة إجرامية في جميع أنحاء العالم"، داعياً الحكومة إلى حظر جميع الأنشطة الخاصة بحزب الله في البلاد.