كورونا يتمدد بأقصى سرعة في إفريقيا.. ومقابر مليونية

قال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس إن وباء فيروس كورونا في إفريقيا وصل "إلى السرعة القصوى" وإنه من الأفضل الاستعداد للسيناريو الأسوأ، بعد أن قال مسؤول في جنوب إفريقيا إن محافظة واحدة تجهز 1.5 مليون مقبرة.

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وبعد يوم واحد فقط من تجاوز حالات الإصابة المؤكدة في أنحاء إفريقيا حاجز النصف مليون، كان المجموع أكثر من 522000 مع أكثر من 12000 حالة وفاة. ومع انخفاض مستويات الاختبار، فإن الأرقام الحقيقية غير معروفة.

ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المؤكدة بأكثر من 224000 حالة، ولأول مرة مقاطعة غوتنغ - موطن جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا - لديها أكثر الحالات في البلاد بأكثر من 75000، أو 33 في المئة.

وأذهل الطبيب الإقليمي بانديلي ماسوكو، عندما أخبر الصحفيين يوم الأربعاء أن غوتنغ تعد أكثر من 1.5 مليون مقبرة. وقال "إنها حقيقة نحتاج إلى التعامل معها"، وتقع على عاتق الجمهور "للتأكد من أننا لا نصل إلى هناك."

وسعت المحافظة في بيان الخميس إلى تهدئة المخاوف، قائلة إنها "ليس لديها أكثر من مليون مقبرة محفورة بالفعل" ويشير الرقم إلى السعة المحتملة. وقالت أيضا إن ستة من أعضاء غرفة حرب كوفيد-19 في غوتنغ ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وردا على سؤال حول التعليقات، قال رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ "لا يوجد ضرر على الإطلاق للتفكير في المستقبل" والاستعداد لسيناريو أسوأ.

وقال عن الوصول إلى نصف مليون حالة، "لقد تجاوزنا رقمًا مهمًا هنا. الوباء يزداد بأقصى سرعة."

ودعا إلى ارتداء الأقنعة، قائلاً: "هذه المعركة ستكسب أو تخسر على مستوى المجتمع". كما دعا إلى إجراء المزيد من الاختبارات، حيث تم إجراء 5.7 مليون اختبار للفيروس الجديد عبر القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص.