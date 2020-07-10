بعد تزايد إصابات كورونا.. هونغ كونغ تغلق المدارس

أعلن مكتب التعليم في هونغ كونغ، اليوم الجمعة، تعليق الدراسة في جميع المدارس اعتباراً من يوم الاثنين بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الناتجة عن انتقال العدوى محليا، مما عزز مخاوف من تجدد انتشار المرض في المدينة.

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وغالبية المدارس في المدينة مغلقة منذ فبراير شباط، حيث تحول الكثير من الطلبة للدراسة عبر الإنترنت وتلقي الدروس عبر دائرة تلفزيونية. والكثير من المدارس الدولية في عطلة صيفية بالفعل.

وسجلت المدينة 42 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس منها 34 إصابة حدثت نتيجة انتقال العدوى محليا في ثاني يوم على التوالي لزيادة عدد حالات العدوى المحلية.

وقال وزير التعليم، كيفن يونغ، إن بعض الحالات الجديدة تشمل طلبة وآباءهم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في المدينة منذ نهاية يناير كانون الثاني 1366 حالة وتوفي سبعة أشخاص بالمرض.