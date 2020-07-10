"ورقة أردوغان".. اليونيسكو تنبه من تغيير وضع آيا صوفيا

خلال الأسابيع الماضية عاد إلى المشهد بقوة ملف متحف "آيا صوفيا" أحد أكثر المعالم السياحية المقصودة في تركيا، لا سيما بعد أن أعلن مسؤولان تركيان أمس أنه من المرجح أن تعلن أعلى محكمة إدارية البلد اليوم الجمعة أن تحويل آيا صوفيا إلى متحف عام 1934 كان غير قانوني مما يمهد الطريق لإعادته كمسجد.

ما دفع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى التحذير لضرورة ابلاغها بأي تغيير يطال هذا المعلم التاريخي الواقع في اسطنبول والذي يعود للقرن السادس.

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كما أضافت أنه ربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة أيتغييرات قد تقر.

إلى ذلك، أوضحت اليونسك لوكالة رويترز الجمعة أن آيا صوفيا موضوعة على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة. وتابعت "بالتالي، يجب على الدولة أن تتأكد من عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج، على أراضيها".

كما أضافت أن "أي تعديل يجب أن تخطر الدولة يونسكو به وأن تراجعه إذا لزم الأمر لجنة التراث العالمي".

إلى ذلك، أشارت اليونسكو إلى أنها عبرت عن مخاوفها للسلطات التركية في عدة رسائل ونقلت الرسالة إلى سفير تركيا لدى المنظمة يوم الخميس. وقالت "نحث السلطات التركية على بدء حوار قبل اتخاذ أي قرار يمكن أن يقوض القيمة العالمية للموقع".

يشار إلى أن الموقع المدرج على قائمة يونسكو للتراث العالمي حظي بشأن كبير في كل من الإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية وهو اليوم أحد أكثر المعالم الأثرية زيارة في تركيا.

ورقة استغلال

وعلى مدى الأشهر الماضية، دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استغلال ملف متحف "آيا صوفيا" من أجل حسابات انتخابية تارة، ومناكفات مع أوروبا تارة أخرى.

ومنذ وصول العدالة والتنمية إلى السلطة في 2003، تزايدت الفعاليات الإسلامية داخل هذا الموقع، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة كانت ضمن أهداف الإسلام السياسي والإخوان في تركيا، منذ فترة نجم الدين أربكان، لكن التركيبة السياسية خلال العقود الماضية لم تسمح بالمضي بها.

ويؤكد متابعون للشأن التركي أن علاقة أردوغان المتوترة مع الاتحاد الأوروبي ساهمت في فتح هذا الملف مجدداً، دون حساب لردات الفعل الأوروبية المناهضة لتغيير الوضع القائم.

يذكر أن لآيا صوفيا شأنا كبيرا في الإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية وهو أحد أهم المقاصد السياحية في تركيا في الوقت الراهن.