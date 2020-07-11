شاهد.. ناج من تفجيرات الخبر قبل 24 عاما يروي لحظات الرعب

أكد ناج من تفجيرات الخبر، اليوم السبت، للعربية أن قرار المحكمة الأميركية بإدانة إيران وتغريمها نحو مليار دولار خطوة لتحقيق العدالة.

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وأعرب كليتون زووك، أحد الناجين من تفجيرات الخبر قبل 24 عاما، عن أمله في تقديم كل المتورطين للعدالة.

وروى زووك اللحظات الصعبة التي مر بها أثناء التفجير الإرهابي، متذكرا أنه كان في الغرفة المجاورة لردهة الطعام وعلى بعد نحو 300 متر عن موقع الانفجار وتحطم أبواب وزجاج غرفته.

وأشار إلى أن إيران لم تعلن تحملها لأي مسؤولية في أي حادث ارتكبته، ولن تفعل ذلك مستقبلا.

أول تعليق للخارجية الأميركية

من جهتها، رحبت الخارجية الأميركية في أول تعليق لها على القرار الصادر عن محاكم في الولايات المتحدة، مطالبة إيران بدفع تعويضات لذوي الضحايا الذين قضت عليهم التفجيرات الإرهابية في أبراج الخبر السكنية في السعودية قبل 24 عاما.

وراح ضحية هذه التفجيرات 19 أميركيا ومواطن سعودي، بينما جرح المئات من الأبرياء.

غرامة بحوالي 900 مليون دولار

وحكم رئيس المحكمة الجزئية الأميركية، بيريل هاويل، من مقاطعة واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي على مدبري التفجير ومخططيه ومؤيديه (وهم إيران وذراعها الإرهابية) - بدفع 819,120,000 دولار إلى 14 طياراً و41 من أفراد أسرهم الذين عانوا ذلك اليوم وما زالوا يعانون منذ ذلك الحين من تفجيرات الخبر شرق السعودية.

من جهته، قال محامي الضحايا، بحسب ما أفاد موقع Air Force Times العسكري، إن العدالة وصلت لهؤلاء المحاربين الشجعان في سلاح الجو الأميركي وعائلاتهم.

وأضاف "إنه لشرف وامتياز أن أناضل من أجل العدالة وتعويض هذه العائلات".

يذكر أن هذه ليست هي أول دعوى قضائية تمنح أموالاً للضحايا الذين ارتبطت هجماتهم بإيران. فعام 2018، منح نفس القاضي 104.7 مليون دولار لـ 15 من أفراد القوات المسلحة و24 من أقاربهم الذين أصيبوا في تفجير برجي الخبر، وبالتالي يقترب المبالغ من مليار دولار كتعويضات تدفعها إيران.