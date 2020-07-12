بالصور.. كمامات وتباعد في أول اقتراع بإسبانيا بظل كورونا

وضع الناخبون في شمال إسبانيا الكمامات واستخدموا معقمات الأيدي قبل دخول مراكز الاقتراع اليوم الأحد في انتخابات يجريها إقليما غاليثيا والباسك اللذان يكافحان تفشي فيروس كورونا.

وهذا أول اقتراع في إسبانيا منذ فرض عزل عام صارم للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد في أوائل مارس/آذار الماضي. وأرجأت السلطات الانتخابات في كلا الإقليمين، والتي كانت مقررة في أبريل/نيسان بسبب الجائحة.

وزادت بلباو، وهي أكبر مدينة في إقليم الباسك، عدد مراكز الاقتراع بنسبة 25% في محاولة لتحقيق التباعد الاجتماعي. وتعين على الناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع وضع وسائل حماية للوجه وغسل الأيدي.

وقالت السلطات إن أكثر من 460 شخصاً في مختلف أنحاء الإقليمين أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. وتم أيضاً منع الأشخاص الذين ينتظرون نتائج الفحوص من المشاركة في الاقتراع.

موضوع يهمك أصدر نائب وزير الصحة الإيراني ايرج حريرجي تحذيراً بأن سماسرة يقومون ببيع دواء "ريمديسفير" الرخيص بأسعار مرتفعة للغاية... إيران.. سماسرة يبيعون "ريمديسفير" بأثمان باهظة كعلاج لكورونا إيران

وأكد مسؤولو الصحة المحليون إصابة 161 شخصاً على الأقل بكوفيد-19 في الباسك، وأكثر من 300 في غاليثيا مؤخراً.

وسمحت السلطات بالاقتراع بالبريد، لكنها لم تذكر عدد الناخبين الخاضعين للعزل الذين اتخذوا مثل هذه الترتيبات.

وتسببت موجات تفش جديدة لفيروس كورونا في عزل عام محلي في أقاليم الباسك وغاليثيا وكتالونيا.