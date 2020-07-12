مطوّر نظام القبة الحديدية الإسرائيلي "يواجه" فيروس كورونا

أكد دانيال غولد، الذي قاد فريق تطوير نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف باسم "القبة الحديد"، سعيه إلى خوض المعركة ضد فيروس كورونا المستجد.

وشهدت إسرائيل مؤخراً زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بالفيروس، وأحصت أكثر من 38 ألف إصابة، بينها 358 وفاة. وتحاول أيضاً أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عنه.

ويحمل غولد، الذي يرأس "وحدة البحث والتطوير الدفاعي" في وزارة الدفاع الإسرائيلية، شهادة دكتوراه في الهندسة الإلكترونية وإدارة الأعمال.

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وتقاعد غولد من الجيش منذ تطويره لـ"القبة الحديد"، وعمل في القطاع الخاص قبل أن يعود إلى وزارة الدفاع كمدني لترؤس "وحدة البحث والتطوير".

وفي مطلع آذار/مارس وخلال اجتماع في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقول غولد إنه أدرك خطورة تهديد فيروس كورونا.

وعليه، ركّز في مكافحة الفيروس على عدة مجالات منها "إنقاذ الحياة عبر الإنتاج المحلي لأجهزة التنفس الصناعي، ومساعدة النظام الصحي على الاستعداد لتحمل عبء أكبر".

ويركّز الفريق الذي يقوده غولد إلى حد كبير على تصميم اختبارات للفيروس تعطي نتائج دقيقة في أقل من 60 ثانية باستخدام النفس أو الرائحة أو الذكاء الاصطناعي. وفي هذا المجال قال غولد: "نأمل أن ننجح، وذلك سيغير قواعد اللعبة حول العالم".