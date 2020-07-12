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هروب أحد قادة حماس الميدانيين لإسرائيل.. واعتقالات بصفوف الحركة

المصدر: دبي - قناة العربية
عناصر من كتائب عزالدين القسام التابعة لحماس "أرشيفية"
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أعلنت داخلية حماس في قطاع غزة اعتقال خليّة من العملاء تتكون من 16 عنصرا أغلبهم من كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

إعلان حماس تزامن مع هروب أحد القادة الميدانيين للحركة، ويدعي محمد عمر أبوعجوة، من قطاع غزة على متن قارب لإسرائيل، بعد اكتشاف تجسسه على الحركة منذ العام 2009.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن قائد "كوماندوس" حماس البحري هو من هرب لإسرائيل، مؤكداً أن لديه وثائق مهمة.

واشار مراسلنا أن حماس قامت باعتقال 16 من عناصرها بعد فرار أبوعجوة إلى إسرائيل.

كلمات دالّة

#عز_الدين_القسام, #حماس, #إسرائيل, #عزالدين القسام, #غزة
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