هزة أرضية قوية تضرب مدينة صينية دمّرها زلزال في 1976

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجة، الأحد، مدينة تانغشان في شمال الصين التي شهدت زلزالا مدمرا العام 1976، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

ولم تعرف بعد الخسائر المادية والبشرية لهذه الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بكين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الهزة وقعت الأحد في الساعة 6:38 (22:38 بتوقيت غرينتش السبت) وحدد مركزها في منطقة سكنية تقع في ضواحي تانغشان على بعد حوالي مئتي كيلومتر شرق بكين.

وقالت إدارة الزلازل الصينية، إن قوة الهزة الأرضية بلغت 5.1 درجة وعمقها 10 كيلومترات.

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وفي 28 يوليو 1976، دمر زلزال بقوة 7.8 تلاه تردد بقوة 7.1 بعد 15 ساعة، هذه المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة.

وأفادت التقديرات الرسمية للسلطات الصينية أن عدد الوفيات بلغ 240 ألف شخص، لكن خبراء غربيين يقولون إنه رقم أقل من الواقع.

وأوردت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، الأحد، أن خطوط سكك الحديد التي تعبر المنطقة المتضررة ستعلق في انتظار التحقق من البنية التحتية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام صينية على "تويتر" مواد تسقط عن أرفف المتاجر في تانغشان نتيجة الهزة الأرضية.