مسلحون يهاجمون مواقع عسكرية في لبنان ومقتل جندي

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، أن مسلحين فتحوا النار على عدة مواقع عسكرية وعلى دورية في منطقة بعلبك في سهل البقاع (شمال شرقي البلاد) ليل الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل جندي.

وأضافت: "أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية" في طلبا وبريتال والخضر ودورس.

موضوع يهمك اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نشرته مؤخراً أن "لبنان يصارع الفقر والفساد وحكومة حزب الله"، مضيفةً أنه و"بعد... نيويورك تايمز: شموخ لبنان ينهار والناس تقايض الملابس بالطعام العرب و العالم

وأضاف أن ذلك أسفر عن مقتل أحد الجنود، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبين حين وآخر، تندلع اشتباكات في تلك المنطقة بين قوات الجيش ومسلحين، بسبب تواجد عصابات مسلحة خارجة عن القانون تقوم بعمليات سرقة وإتجار في المخدرات وقتل وترويع للمدنيين.

وعادة ما ينفذ الجيش اللبناني مداهمات في المنطقة التي تعد معقلاً لحزب الله، بهدف اعتقال أفراد العصابات المسلحة والمطلوبين للقضاء اللبناني.