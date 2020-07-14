سياسية كردية: الشعب أصبح أكثر فقراً في ظل حكم أردوغان

انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض بـِرفين بولدان سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه في المجالات الاقتصادية والحريات العامة عشية الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016.

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وقالت بولدان في كلمة أمام كتلة حزبها البرلمانية، الثلاثاء، إن "الشعب أصبح أكثر فقراً مع ازدياد ثراء حزب العدالة والتنمية"، مشيرة إلى تحول 25 مليون مواطن إلى الفقر خلال فترة حكم العدالة والتنمية، "خلقوا ملايين العاطلين عن العمل، ارتفع عدد الشباب الذين فقدوا آمالهم في العمل والحب والمستقبل إلى مليون و300 ألف في عام واحد فقط، يزداد العبء على المواطن كل يوم، وبينما يصبح حزب العدالة والتنمية أكثر ثراءً يزداد فقر الناس أكثر".

وأضافت "في هذا النظام الفاسد الذي أنشأتموه تتزايد فجوة ظلم الدخل يوماً بعد يوم، العامل، المتقاعد، الحرفي، المزارع، يبكون الدماء، فحالات الإفلاس تزداد، ومصانع جديدة تغلق كل يوم، دعونا نتذكر ماذا قال حزب العدالة والتنمية عند وصوله إلى السلطة، قالوا سنكافح الفساد والفقر، لم يفوا بوعودهم، لم يقاتلوا، أكلوا فقط".

اعتقال النساء

وانتقدت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي اعتقال العديد من النساء، بما في ذلك الناطقة باسم الحركة النسائية الحرة عائشة جوكان والصحافية المعارضة عائشة غوناي بمداهمات هذا الصباح، "هذه الممارسات ضد النساء والسياسات الديمقراطية غير قانونية، نعلم جيدًا الغرض من هذه العمليات، إنها لوقف كفاح المرأة من أجل المساواة والحرية، إنها لمنع تنظيم النساء، إنها تهدف إلى تخويف الشعب" أضافت بولدان.

واعتقلت الشرطة التركية الصحفية المعارضة عائشة جوناي، فجر اليوم الثلاثاء، بعد مداهمة منزلها في مقاطعة كايابينار بمحافظة ديار بكر جنوب البلاد دون أن تقدم الشرطة معلومات عن أسباب الاعتقال.

شق صف المحامين

وفيما يتعلق بقانون تعددية النقابات الخاص بنقابات المحامين أكدت بولدان أن "حزب العدالة والتنمية يسعى لمحاصرة والاستيلاء على كل المجالات والمؤسسات التي لا تتوافق مع الحزب".

وأقر البرلمان التركي الأسبوع الماضي قانون تعددية النقابات "النقابات المتعددة" الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، ويسمح القانون بتأسيس نقابات جديدة في الولايات الكبرى التي يتخطى فيها عدد المحامين المسجلين في الولاية 5000 محام، وهو ما اعتبره معارضون سعياً من أردوغان وحزبه لخلق نقابات جديدة موالية لهم في مواجهة نقابات تعارض وصاية الحزب الحاكم.