حماس تمنع الصحافيين من الظهور على "العربية" والحدث"

لم تكتفِ حركة حماس بمهاجمة قناة "العربية" إثر كشفها هروب أحد قيادات الحركة إلى إسرائيل، بل أصدرت، الأربعاء، قراراً يمنع ظهور أي صحافي على شاشتي "العربية" و "الحدث" من غزة.

موضوع يهمك بعد أن كشفت قناة "العربية" هروب أحد قيادات حركة حماس إلى إسرائيل، هاجمت حماس، في بيان، القناة دون أن تنفي الخبر، معتبرة... حماس تهاجم "العربية" بعد هروب أحد قياداتها لإسرائيل العرب و العالم

وفي القرار أيضاً، أعلنت وزارة الداخلية في الحركة أنها ستعاقب أي جهة تقدم خدمات إعلامية لـ "العربية" و"الحدث".

وكانت حماس قد هاجمت، الثلاثاء، في بيان، القناة دون أن تنفي خبر هروب القيادي، معتبرة ذلك "حملة تشويه بحقها".

كما زعمت أنها "تهدف للمس بمقاومة الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وجاء في بيان حماس: "تدين حركة حماس حملة التضليل والتشويه التي تقودها قناة العربية مع أطراف إعلامية أخرى، مستندة إلى أكاذيب وافتراءات من صناعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تهدف إلى المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير. إن ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينسجم تماماً مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية، ما يجعلها تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات. سيبقى شعبنا ومقاومته رأس الحربة في مواجهة المشروع الإسرائيلي وحلفائه، وستستمر المقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".

هروب واعتقالات

يذكر أن مصادر "العربية" كانت قد أفادت الأحد بهروب قائد في القوة البحرية التابعة لحركة حماس وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

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وأعلنت داخلية حماس في قطاع غزة "اعتقال خلية من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

إلى ذلك ذكرت المصادر أن قائد "كوماندوس" حماس البحري هو مَنْ هرب لإسرائيل، مؤكدة أن لديه وثائق مهمة، مشيرة إلى أنه هرب عبر البحر بمساعدة إسرائيلية. كما لفتت إلى أن حماس قامت باعتقال 16 من عناصرها بعد فرار أبو عجوة إلى إسرائيل.