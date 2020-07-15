للسيطرة على تفشي الوباء.. فرض العزل مجدداً في كتالونيا

يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار في العالم، ويرغم كتالونيا وإسبانيا على إعادة فرض العزل مجددا بعد أسابيع فقط من رفع الحظر في البلاد.

وعاد نحو 160 ألف شخص في إقليم كتالونيا الإسبانية إلى العزل الصحي، الأربعاء، مع سعي السلطات للسيطرة على موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

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وليل الثلاثاء، وافق قاض على أوامر حكومة المنطقة لسكان مدينة ييدا وست بلدات مجاورة بالبقاء في المنزل بعد عدة أيام من الخلافات القانونية والتوترات السياسية.

وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للسكان مغادرة منازلهم فقط للضرورة مثل الذهاب للعمل أو شراء احتياجاتهم بينما ستغلق الفنادق والمطاعم والحانات باستثناء خدمات استلام وتوصيل الطعام.

كما شجعت السلطات الإقليمية سكان ثلاثة أحياء في لوسبيتاليت، وهي ضاحية في برشلونة يقطنها نحو 260 ألفا، على البقاء في منازلهم لكن دون أن تلزمهم بذلك.

وبعد وفاة أكثر من 28 ألف شخص بسبب الوباء، أنهت الحكومة الإسبانية إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في 21 يونيو حزيران مع اقتراب حالات العدوى الجديدة من الصفر تقريبا.

لكن منذ ذلك الحين ظهرت أكثر من 170 بؤرة في إسبانيا مما دفع السلطات الإقليمية إلى فرض قيود محلية.

إلى ذلك، أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 578,746 شخصاً في العالم بين أكثر من 13,3 ملايين إصابة مؤكدة، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة تبقى البلد الأكثر تضرراً مع 136,466 وفاة، تليها البرازيل (74,133 وفاة)، والمملكة المتحدة (44,968 وفاة) ثم المكسيك (36,327 وفاة) وإيطاليا (34,984 وفاة).