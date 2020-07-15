موجة ثانية أشد فتكاً.. عودة الإغلاق بمناطق حول العالم

يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار في العالم، ويرغم عدة دول مثل الهند وأستراليا على إعادة فرض حجر على عشرات ملايين الأشخاص، فيما تتواصل الأنباء السيئة بشأن تفشي الفيروس.

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فالهند تستعد لإعادة فرض الحجر على حوالي 140 مليون نسمة من أصل عدد سكانها الإجمالي البالغ 1,3 مليار في منطقة بنغالور وولاية بيهار الفقيرة.

قيود أشد صرامة بأستراليا

وفي أستراليا، قال رؤساء وزراء إن الولايات الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا ستفرض قيوداً أشد صرامة على التنقل إذا لم تتم السيطرة سريعاً على تفشي مرض كوفيد-19.

وكانت أستراليا تعتبر من الرواد على مستوى العالم في احتواء كوفيد-19 لكنها شهدت في الأسبوع الماضي تصاعداً في حالات الإصابة الجديدة.

وفي إطار مسعاها المستميت لاحتواء التفشي، فرضت ولاية فيكتوريا في الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام على نحو خمسة ملايين شخص لمدة ستة أسابيع. وقالت الولاية إنها اكتشفت 238 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وعلى الصعيد الوطني، سجلت أستراليا حتى الآن نحو 10500 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 111 اليوم الأربعاء، بعد وفاة امرأة في التسعينات من العمر متأثرة بالفيروس.

كرنفال ريو دي جانيرو مهدد

وسجلت البرازيل، إحدى الدول الأكثر تضررا في العالم بالوباء، 1300 وفاة إضافية في الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الاجمالية الى أكثر من 74 ألف وفاة مع مليوني إصابة. وتهدد معاهد السامبا الكبرى من جانب آخر بعدم المشاركة في كرنفال ريو دي جانيرو المرتقب في شباط/فبراير 2021.

وفي الولايات المتحدة، تواصل ارتفاع الحالات في جنوب وغرب البلاد حيث ظهرت 63 ألفاً و262 إصابة جديدة منذ الاثنين ليصل إجمالي الإصابات الى أكثر من 3,42 مليون شخص. كما تسبب الوباء بـ850 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الاجمالية إلى 136 ألفاً و432 وفاة.

وحتى الآن أصاب المرض أكثر من 13 مليون شخص في العالم، وتسبب بوفاة أكثر من 570 ألفا.

وتلقي أزمة وباء كوفيد-19 بثقلها أيضا على الاقتصادات العالمية ودفعت بفرنسا إلى تنظيم احتفالات مختصرة الثلاثاء بالعيد الوطني.