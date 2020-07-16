أبو مرزوق يقر بهروب "عنصر" لإسرائيل والقبض على آخرين

أقرّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في مقابلة تلفزيونية نشرها على موقعه في "فيسبوك"، ما قال إنه هروب عنصر من الحركة إلى إسرائيل التي استقبلته بحفاوة، والقبض على آخرين هم رهن التحقيق.

أبو مرزوق قال: "الحركة نعم قبضت على بعض المتعاونين مع الاحتلال، وهؤلاء ليس بينهم رابط بالمناسبة، هم أعضاء متفرقون، ليس بينهم رابط، هؤلاء لا هم قيادات في القسام، ولا هم قيادات في حماس، وهؤلاء بعضهم هرب، أو أحدهم هرب باتجاه الاحتلال، واستقبله الاحتلال بحفاوة".

وأضاف: "بعضهم تم القبض عليه، وهو رهن التحقيق، أما أنهم قيادات، وأن عندهم كما ذكر العدو، بأن عندهم خارطة للضفادع البشرية، وقوة حماس البحرية، وما إلى ذلك، كله كلام ليس صحيحا، بالمطلق".

موضوع يهمك بعد أن كشفت قناة "العربية" هروب أحد قيادات حركة حماس إلى إسرائيل، هاجمت حماس، في بيان، القناة دون أن تنفي الخبر، معتبرة... حماس تهاجم "العربية" بعد هروب أحد قياداتها لإسرائيل العرب و العالم

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة قررت منع أي شخص من الظهور على قناتي "العربية" و"الحدث" من غزة.

وهددت داخلية حماس بمعاقبة المخالفين لقرارها من خلال القانون، حسب ما قالت.

ويشمل القرار الصحافيين والشخصيات السياسية والقيادات في الفصائل الوطنية الفلسطينية، بجانب شركات الإنتاج والخدمات الإعلامية.

قرار حركة حماس يأتي في إطار حملة تحريض ضد قناة "العربية"، بعد نشرها معلومات خاصة عن هروب أحد قيادات الأذرع العسكرية لحماس إلى إسرائيل.