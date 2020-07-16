السودان: ضبطنا 80 من المرتزقة في طريقهم للقتال بليبيا

كشف ممثل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم أدم محمد أحمد صالح أن قوات الدعم السريع قد تمكنت في الثاني عشر من شهر يوليو الجاري من ضبط مجموعة مكونة من (80) شخصآ من بينهم أجنبيين من دولة سوريا متوجهين إلي مواقع القوات المتحاربة في ليبيا بينما تم ضبط مجموعة أخرى مماثلة مكونة من ثمانين شخصآ بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وهم في طريقهم الى ليبيا للعمل كمرتزقة.

مشيرآ إلي أن المجموعات التي تم ضبطها في مجال الهجرة غير الشرعية بواسطة قوات الدعم السريع والقوات الامنية الاخرة حتي الآن قد بلغت (282)شخصآ . واضاف المقدم صالح ان عمليات الهجرة غير الشرعية قد اخذت منحآ آخر وهو المشاركة مع المهاجرين في الصراع الدائر في ليبيا.

وتمكنت قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور من ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين مكونة من (160)عنصرإ من بينهم اجنبيين في حدود دول الجوار.

وأكد مدير شرطة الولاية ممثل والي ولاية شمال دارفور اللواء شرطة يحي محمد احمد نور ان هذه الضبطية تبرئ السودان من الاتهامات الكثيرة التي ظلت توجهها بعض الجهات بارساله مرتزقة للقتال .واشاد خلال حديثه الذي وجهه بهذه المناسبة بحضور قيادات من الاجهزة الامنية بالانجازات الكبيرة التي حققتها القوات المشتركة من الدعم السريع والقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بجانب منع تهريب البضائع والسلع التجارية الى دول الجوار ودخول المخدرات.

وقال إن القوات المشتركة ظلت ترصد تحركات المجموعة فرادى وجماعات على الحدود حتى تمكنت من القاء القبض عليها مشيرآ الى ان القوة المشتركة بالولاية تم تكوينها بهدف ضبط الحدود من الهجرة غير الشرعية الى الدول الافريقية والآسوية في الحدود المتاخمة علاوة على الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات والعمل على تأمين الموسم الزراعي.

من جهته جدد قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور العميد جدو حمدان أحمد مضي قوات الدعم السريع بالتعاون مع القوات المشتركة في حفظ الامن والاستقرار وذلك بضبط الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر بجانب منع التفلتات الامنية وتأمين الموسم الزراعي مستعرضآ الجهود التي ظلت تضطلع بها قوات الدعم السريع في كافة المجالات.