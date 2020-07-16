مقتل 7 عناصر أمن عسكريين أتراك في تحطم طائرة استطلاع

قتل 7 عناصر أمن عسكريين أتراك في تحطم طائرتهم بشرق البلاد، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الخميس.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن طائرة الاستطلاع تحطمت في جبال آرتوس، وهي بركان خامد في محافظة وان، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأضاف وزير الداخلية أن الاتصال بالطائرة التي كانت تقل طيارين اثنين و5 "موظفين تقنيين"، قطع قرابة الساعة 22:45 (19:45 غرينتش)، الأربعاء، موضحا أنها سقطت عن ارتفاع 2200 متر.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Van Gevaş'ta, insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulunuyor pic.twitter.com/30crkOsXJX — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) July 16, 2020

وتوجه صويلو في وقت لاحق إلى موقع تحطم الطائرة، كما أظهرت صور له برفقة عسكريين نشرت على حسابه على "تويتر"، في المنطقة الوعرة.

والطائرة التي يعود تصنيعها للعام 2015 كانت تقوم بمهمة "استطلاع ومراقبة" في وان وفي محافظة هكاري المجاورة ذات الغالبية الكردية، منذ الاثنين، وفق "الأناضول".

ولهكاري حدود مشتركة مع العراق، وشهدت العديد من الاشتباكات بين القوات التركية ومسلحين أكراد خلال عقود من التمرد.

وتجري الحكومة تحقيقا في الحادث، بحسب الحاكم. يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة استطلاع تركية.

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وقتل طياران تركيان في 2018 عندما تحطمت طائرة تدريب عسكرية خلال تمارين في محافظة إزمير غربا.

وفي فبراير، وقع انهياران ثلجيان في محافظة وان النائية والجبلية الواقعة على الحدود الشرقية لتركيا، أوديا بحياة 41 شخصا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ضرب زلزال بقوة 5,7 درجة إيران المجاورة، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص بجروح في هذه المحافظة.