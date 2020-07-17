رئيس أركان الجيش اليوناني: تركيا تزعزع استقرار المنطقة

وصف رئيس أركان الجيش اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، أمس الخميس، تركيا بأنها "عامل مزعزع للاستقرار" في المنطقة، مضيفاً أنها تمثل تهديداً لليونان وللوضع الراهن بمنطقة شرق المتوسط.

وأكد رئيس الأركان اليوناني أن قواته مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي بلاده وحقوقها وسيادتها ضد أي تهديد تركي.

كما شدد على ضرورة التنسيق بين دول شرق المتوسط للحفاظ على أمن المنطقة ورخاء مواطنيها.

وكان بيان للخارجية الفرنسية أكد، الاثنين الماضي، أن موقف دول الاتحاد الأوروبي موحد تجاه ضرورة دعم موقف كل من قبرص واليونان في مواجهة السياسات التركية.

موضوع يهمك أعلنت تركيا عن نقل سفينة التنقيب "يافوز" العاملة في المنطقة الاقتصادية القبرصية نحو جنوب مياه الجزيرة.ونقلت مصادر مطلعة... تركيا تتحدى تحذيرات أوروبا وتنقل سفينة تنقيب إلى جنوب قبرص العرب و العالم

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، في كلمة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن "سلوك تركيا على الصعيد الإقليمي غير مقبول".

وأتت تصريحات ماس بعد اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات المتوترة مع تركيا.

واعتبر أن "الإجراءات أحادية الجانب لتركيا في المتوسط مناقضة لسيادة الدول"، مضيفاً: "ندعو تركيا للمشاركة بفعالية من أجل التوصل لحل سياسي في ليبيا".

وعاد وذكّر بأن توتر علاقات الاتحاد الأوروبي بتركيا سببه "تحركاتها في شرق المتوسط وليبيا"، مضيفاً: "على تركيا المساهمة في دفع جهود إحلال السلام في تركيا".