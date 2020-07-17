زلزال بقوة 7.3 يضرب بابوا غينيا الجديدة وتحذير من تسونامي

قال معهد المسح الجيولوجي الأميركي، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة هز منطقة تبعد 18 كيلومترا عن الساحل الشرقي الجنوبي لمنطقة "واو" في بابوا غينيا الجديدة.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع على عمق 85.2 كيلومتر.

وفي حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات من جراء الزلزال، دعا مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ سكّان المناطق الساحلية القريبة إلى أخذ الحيطة بسبب خطر حصول أمواج مد عال "خطرة".

وبابوا غينيا الجديدة هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا (ثاني كبرى الجزر في العالم) في جنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من إندونيسيا. عاصمتها وكبرى مدنها بورت مورسبي.

ومن المدن الهامة الأخرى في بابوا غينيا الجديدة: راباول، ولاي، ومادانغ، وغوروكا. الدولة مقسمة لـ 19 مقاطعة، موزعة على أربع مناطق.

واحتلت المنطقة قديماً من قبل المستكشفين الإسبان والبرتغاليين. وفي سنة 1884 كانت مقسمة لنصفين، نصف شمالي يتبع ألمانيا والآخر جنوبي يتبع المملكة المتحدة. وفي سنة 1905 احتلتها أستراليا، وظلت تحكمها حتى نالت استقلالها منها في سنة 1973، واستقلت كلياً في سنة 1975.

يسكنها البابوانيون والميلانيسيون. عدد سكانها 5,545,000 نسمة ومساحتها 475,369 كلم مربع.