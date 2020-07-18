اليونان تستشعر الخطر التركي وتعزز قدراتها العسكرية البحرية

ذكرت مصادر يونانية أن مفاوضات بين أثينا وباريس اقتربت من نهايتها بشأن تزود اليونان بفرقاطتين فرنسيتين من طراز "بلهارا" في 2024 بقيمة 3 مليارات يورو.

وبينما ذكرت المصادر أن رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضية التعاون العسكري بين البلدين في ضوء التوتر في شرق المتوسط، وأن اليونان ستسدد كلفة الفرقاطتين بصفة تدريجية وبقيمة 300 مليون يورو في السنة.

وتتجه اليونان إلى تعزيز إمكاناتها العكسرية تحسبا لدخول القوات التركية مياهها الإقليمية عندما ستبدأ تركيا التنقيب عن المحروقات داخل المياه اليونانية في الخريف المقبل، وفق ما أعلنته أنقره.

موضوع يهمك في الوقت الذي كان فيه قطب صناعة السيارات اللبناني الأصل كارلوس غصن يصر على أن عملية هروبه المثيرة في وقت سابق من العام... تورط ابنة كارلوس غصن في هروبه... ماذا حدث؟ بيزنيس لايف ستايل

وذكرت المصادر أن أثينا تجري مفاوضات إضافية مع مؤسسة مارتين لوكهيد العسكرية الأميركية من أجل تحديث 4 فرقاطات يونانية من طراز "ميكو".

وأضافت المصادر نفسها، أن أثينا تجري أيضا مفاوضات مع إسرائيل للتزود بأربع سفن حربية من نوع "كورفيت".