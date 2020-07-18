حادثة جورج فلويد تتكرر ببريطانيا.. شرطي يجثو على عنق مشتبه به

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها أوقفت شرطيا عن العمل بعد تداول شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهره وهو يضع ركبته على عنق رجل أسود أثناء اعتقاله في لندن.

وتظهر اللقطات رجلاً يصيح "حرر رقبتي" لرجلي الشرطة اللذين أبقياه مكبل اليدين على الأرض، وجثا أحدهما بركبته على رقبته. بعد ذلك بقليل، تم جعله في وضعية الجلوس.

ووصف ستيف هاوس، وهو نائب مفوض شرطة متروبوليتان، الفيديو بأنه "مزعج للغاية"، مؤكدًا أن "بعض الإجراءات المستخدمة لا يتم تدريسها خلال تدريب الشرطة".

وأضاف في بيان "تم توقيف شرطي عن العمل وإعفاء آخر من الخدمة الميدانية لكنه لم يوقف عن العمل في الوقت الراهن".

وتمت إحالة الملف إلى المكتب المستقل المتعلق بسلوك الشرطة.

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وتم احتجاز الرجل الذي قام طبيب بفحصه، في مركز الشرطة بعد توقيفه مساء الخميس بتهمة المشاجرة وحيازة سلاح هجومي، بحسب الشرطة.

ويذكر هذا التوقيف بما حدث مع جورج فلويد، الأميركي ذي الأصول الإفريقية، الذي أدى مقتله في نهاية أيار/مايو خنقا بعد أن وضع شرطي أبيض ركبته على رقبته، إلى احتجاجات.