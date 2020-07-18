حريق ضخم في كاتدرائية نانت التاريخية غرب فرنسا

اندلع حريق صباح السبت داخل كاتدرائية نانت في غرب فرنسا، حسب ما ذكر رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس.

Les pompiers déploient tous les efforts pr lutter contre le feu à la cathédrale #Nantes pic.twitter.com/d00nOencpX — Vanessa RIPOCHE (@VRipoche) July 18, 2020

وقالت المصادر نفسها، إن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق عند الساعة 07,44، وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وقال مسؤول في مجلس المدينة، إن الحريق شب صباح السبت في كاتدرائية سانت بيتر وسانت بول في نانت، والسبب غير واضح.

بث التلفزيون الفرنسي صورًا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجي الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الخامس عشر، والتي عانت أيضًا من حريق خطير في عام 1972.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تلحق فيها أضرار بالكاتدرائية.

فقد تدمر جزء منها خلال الحرب العالمية الثانية عام 1944 بعد قصف من قوات الحلفاء. وفي عام 1972 أتى حريق على سقفها بالكامل.

وأخيرا، أعيد بناؤها بعد 13 عاما بهيكل خرساني حل محل السقف الخشبي القديم.

ويعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري الذي يعود إلى العصور الوسطى.