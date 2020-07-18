رئيس وزراء لبنان: الحوار مطلوب حول موضوع الحياد

قال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، اليوم السبت، إن الحوار مطلوب فيما يتعلق بموقف لبنان من الصراعات الإقليمية، وذلك بعد لقائه البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، الذي حث على بقاء لبنان على الحياد للخروج من أزمته.

ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة مالية طاحنة، مما أثار قلقاً على استقراره، وهو بحاجة ماسة للمساعدات الخارجية. وتضاءلت الآمال في الإنقاذ من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تعثر الحكومة أمام البرامج المتعارضة لدى زعماء الطوائف.

وأدلى الراعي بعدة تصريحات هذا الشهر اعتُبرت على نطاق واسع انتقاداً لكل من حزب الله وحليفه الرئيس ميشال عون، وكلاهما داعمان لحكومة دياب.

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وقال رئيس الوزراء بعد لقائه البطريرك الماروني، اليوم السبت: "موضوع الحياد موضوع سياسي بامتياز.. وهذا الموضوع بحاجة إلى حوار سياسي عميق من قبل الجهات السياسية كافة".

وكان الراعي قد ألقى، في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي، باللائمة على حزب الله في إغلاق مصدر حيوي من مصادر المساعدات القادمة من الدول العربية.

يذكر أن تحالف حزب الله مع إيران أبعد عن لبنان داعميه المعهودين.

وقال الراعي في مقابلة بثتها قناة "إل. بي. سي" لاحقاً، اليوم السبت: "إننا بلد حيادي بالأساس.. خلاصنا بالحياد وهو السبيل لنعيش البحبوحة مجدداً.. ونحن نعيش في باخرة واحدة، وهذا باب الحل والخلاص". ‭‭