أكثر من 600 ألف وفاة في العالم جرّاء فيروس كورونا المستجدّ

أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 600 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، بينهم أكثر من 200 ألف في أوروبا و160 ألفاً في أميركا اللاتنينيّة، حسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس الأحد الساعة 01,00 ت غ استناداً إلى مصادر رسميّة.

في المجموع، سُجّلت 600,523 وفاة في العالم (من أصل 14,233,355 إصابة)، بينها 205,065 وفاة في أوروبا التي تُعتبر المنطقة الأكثر تأثّراً بالفيروس.

ويتسارع انتشار الوباء في أميركا اللاتينيّة التي تُعتبر القارّة الثانية من حيث عدد الوفيات المسجّلة (160,726 بينها 17,540 خلال الأيّام السبعة الأخيرة).

والولايات المتّحدة هي الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات (140,103) أمام البرازيل (78,772) والمملكة المتّحدة (45,273) والمكسيك (38,888) وإيطاليا (35,042).

أميركا.. 60 ألف إصابة جديدة

سجّلت الولايات المتّحدة نحو 60 ألفاً و207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها السبت جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز السبت حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الأحد) أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة قد ارتفع إلى 3,698,209 منذ بداية الوباء.

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وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تمّ أيضاً تسجيل 832 وفاة جديدة في الولايات المتحدة جرّاء الفيروس، ليرتفع بذلك معدّل الوفيات في البلاد إلى 139,960، وفق الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.

ومنذ نهاية حزيران/يونيو تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها.

وتوقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة ليبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد 151 ألفاً بحلول 1 آب/أغسطس و157 ألفاً بحلول 8 آب/أغسطس.

وهذه الأرقام هي حصيلة متوسّط نماذج وضعتها 23 مجموعة بحثية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، ونشرها الثلاثاء فريق مختبر "ديفيد رايخ لاب" من جامعة ماساتشوستس، نيابة عن المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها.