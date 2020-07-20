الكمامات إلزامية في فرنسا.. وفرض غرامة على المخالفين

بات ارتداء الكمامات أمراً إلزامياً في مراكز التسوق، والبنوك، والمتاجر المغلقة في فرنسا، بدءاً من، اليوم الاثنين، للحد من العلامات المقلقة التي تفيد بأن فيروس كورونا المستجد ينتشر مرة أخرى.

وسيتم فرض غرامة قدرها 135 يورو (155 دولاراً) ضد أولئك الذين لا يمتثلون للقرار.

موضوع يهمك نشرت شرطة مدينة فورد لوديرديل (Fort Lauderdale) في ولاية فلوريدا الأميركية لقطات نادرة تظهر أفراد الشرطة، وهم "يلقون... شاهد.. في هذه المدينة قبضوا على "كنغر" وأودعوه السجن سوشيال ميديا

هذا وكانت الأقنعة إلزامية بالفعل في المتاحف، ووسائل النقل العام، ودور السينما، ودور العبادة وغيرها من الأماكن المغلقة المفتوحة للجمهور. لكن يتم الآن توسيع القائمة لتشمل متاجر، ومكاتب حكومية مفتوحة للجمهور.

أما بالنسبة إلى العاملين في المكاتب المشتركة، فقد قالت الحكومة إنه يتعين على أصحاب العمل تقدير الحاجة إلى وضع كمامة على أساس كل حالة على حدة.

وأشارت خدمة الصحة العامة الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن مؤشر معدل العدوى ارتفع إلى الرقم واحد، ما يعني أن كل شخص مصاب يصيب نحو 1.2 شخص بدوره.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعلن شخصياً في مقابلة تلفزيونية 14 يوليو الجاري، أن ارتداء قناع في الأماكن العامة المغلقة قد يكون مطلوباً اعتباراً من الأول من شهر أغسطس.

هذا وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف حالة وفاة بالفيروس، نصفهم تقريباً في دور رعاية مسنين.

وخرجت فرنسا، وهي واحدة من أكثر البلدان تضرراً في أوروبا، من إغلاق لأسابيع على مستوى البلاد لاحتواء وباء كوفيد-19 الذي شكل ضغطاً هائلاً على نظام المستشفيات، حيث خففت البلاد بعض تدابير الإغلاق الصارمة التي استمرت نحو شهرين، لكنها تشهد الآن مؤشرات على موجة ثانية من الوباء.

من جانبه قال وزير الصحة أوليفييه فيران، اليوم، إن أحد مصادر العدوى الجديدة "عائلات تلتقي في عطلة الصيف".